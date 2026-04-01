Запретный плод

Днем Эппл работает в магазине модной одежды, а вечером в подвале торгового центра вместе с подружками Черри и Фиг она проводит таинственные ведьминские ритуалы. Когда в их компании появляется Пампкин, лидерство харизматичной и манипулятивной Эппл вдруг оказывается под угрозой. Дерзкая новенькая бросает вызов ей и ее власти. Напряжение стремительно нарастает, пробуждая в каждой девушке самые темные стороны.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Мередит Аллоуэй
- Актёры
- Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп, Габриелла Юнион, Эмма Чемберлен, Чарли Генри Ларсен, Каролина Вартанян, Джордан Дуарте, Джефф Синасак
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
-
23 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов