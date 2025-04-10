Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уилльям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, и если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.
- Режиссёр
- Дэвид Яровески
- Актёры
- Билл Скарсгорд, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, София Тесема, Майкл Эклунд, Навид Чарки, Эмма Комбе
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов