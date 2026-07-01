Западноевропейское искусство. Из собрания Тульского музея изобразительных искусств

26 июня в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина состоится открытие выставки «Западноевропейское искусство в собрании Тульского музея изобразительных искусств».

Рязанский и тульский музеи сотрудничают на протяжении многих лет. В прошедшем году темой обменных выставок было народное искусство, в 2026-м — живопись, рисунок, скульптура, декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII- XIX веков.

Экспозиция, включающая свыше полусотни предметов, представляет достаточный материал для понимания общих закономерностей художественного процесса в XVII—XIX вв. еках в Западной Европе. Её особенность заключается не столько в презентации громких имён, сколько в показе характерных явлений общеевропейской художественной практики на протяжении нескольких столетий.

Основу выставки составили произведения итальянских, французских и немецких мастеров. С голландской художественной традицией связаны работы Николаса Питерса Берхема, Класа Моленара, неизвестных авторов, творивших под влиянием Андриса Бота, Яна Стена. Это жанровые сценки и натюрморты, передающие поэзию повседневного течения жизни и имевшие назидательный подтекст, а также пейзажи, в которых явственно прослеживается характерная для искусства Голландии XVII столетия специализация художников на определённых природных мотивах: зимних видах у Класа Моленара, ландшафтах с пасущимися стадами у Николаса Питерса Берхема. С Италией связано творчество фламандца Яна Миля, привнёсшего в классические традиции итальянского искусства темы из жизни низших классов — торговцев, нищих, уличных актёров.

Распространённый в XVII—XVIII вв. жанр аллегории представлен на выставке в двух контрастных по отношению к друг другу прочтениях. Живописная копия с картины Андриса Бота «Зубной врач (Боль)» является олицетворением одного из пяти чувств и выполнена в духе сцен из народной жизни с выраженным брутальным оттенком. Полотно «Амуры (Аллегория музыки)», приписываемое французскому мастеру Франсуа Буше, выглядит изящной декоративной композицией в духе искусства эпохи рококо.

Включённые в экспозицию традиционные для европейской живописи изображения, связанные с образом Богоматери, могут быть отнесены к академической традиции. Гармоничная уравновешенная композиция, благородно сдержанное выражение чувств характерны для произведения мастера XVII столетия Гаспара Гайлиуса «Смерть Марии», картины итальянского художника XVIII века Доменико Корви «Обручение Марии», полотна неизвестного автора «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем».

Жанровые композиции, получившие широкое распространение с утверждением реалистического направления в европейском искусстве, знакомят с явлениями повседневной жизни. Это картины Феликса Шлезингера «У постели больной матери» и Клода Мари Гийемине «Птичий двор», а также связанные с популярной в XIX столетии охотничьей темой работы Й. Маннерта и Форни.

На выставке можно проследить развитие пейзажного жанра в европейской живописи XVII-XIX столетий: от скромного и достоверного изображения северной природы у голландских мастеров, настраивающих на философские размышления архитектурных пейзажей эпохи классицизма с мотивами руин до романтических и реалистических пленэрных видов, передающих световоздушную среду, у живописцев дюссельдорфской (Освальд Ахенбах) и барбизонской (Констан Тройон) школ.

Выставку дополняют произведения скульптуры французских мастеров середины XIX века с характерной для этого времени этнографической и анималистической тематикой, а также предметы декоративно-прикладного искусства — вазы, графины, чайные пары из фарфора и стекла ведущих европейских производств.

Выставка, охватывающая временной период в три столетия, является важным этапом в работе двух музеев. Одновременно с рязанским собранием западноевропейского искусства знакомятся жители Тулы. Обмен выставками предоставляет возможность поделиться профессиональным опытом музейным сотрудникам соседних регионов и открыть новые имёна и явления зрителям.

Выставка продолжит работу до 26 июля 2026 г.