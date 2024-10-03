Замок дьявола

Группа студентов приезжает в средневековый замок на практику. Его владелица — герцогиня, которая, по слухам, заключила сделку с дьяволом. Друзья боятся оставаться в этом мрачном месте надолго и решают наутро уехать. Но от их страхов дьявольская сила растет. Чтобы пережить эту ночь, им придется узнать историю замка и победить чары ведьмы.
- Режиссёр
- Артистая Арриявонгса, Тхиракхахатхеп Арриявонгса
- Актёры
- Анчали Сайсунторн, Ятупорн Дангурай, Хатайчат Еркиттирой, Саданан Тхипчан
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
-
2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов