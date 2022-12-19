Зальцбург: Фальстаф

Приключения стареющего ловеласа… на съемочной площадке: самоирония Верди через юмор Шекспира в антураже 1960-х. Режиссер Кристоф Марталер переносит действие знаменитой «шекспировской» оперы на съемочную площадку 1960-х годов — своеобразный оммаж голливудскому гению Орсону Уэллсу, который в свое время играл Фальстафа и снял о нем картину. Многомерное пространство зальцбургского Фестшпильхауса позволяет с масштабом развернуть бурные хитросплетения сюжета, а дирижер Инго Метцмахер с блеском исполняет последнюю и наиболее амбициозную оперную партитуру Верди. «Фальстаф» — третья опера Джузеппе Верди по произведениям Шекспира и последняя в творчестве композитора. Задуманная как комедия положений, эта опера в деталях рассматривает хитросплетения человеческих недостатков. Кристоф Марталер, «выдающийся волшебник театра» (Tiroler Tageszeitung) представляет эту комедию как дань уважения Орсону Уэллсу, поставившему в 1965 году фильм о Фальстафе и сыгравшему в нем главную роль. Действие переносится из Виндзора XV века на кинематографическую площадку 1960-х годов; смешение как обликов, так и жанров. «Дирижер-авангардист, исполняющий „Фальстафа“ впервые, Инго Метцмахер выжимает из своего оркестра все. Очень сильно и захватывающе» (operatoday.com). Канадский бас-баритон Джеральд Финли в центральной партии очень убедителен «своей игрой, отмеченной точной лаконичностью» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), россиянка Елена Стихина в партии Алисы «покоряет небесными верхами» (Südwest Presse). «Креативно и новаторски» (Kurier).