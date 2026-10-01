Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.86 / 82.80 07/11 08:03
Нал. EUR 93.16 / 94.05 07/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
1 004
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
561
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 575
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Зальцбург: Итальянка в Алжире

Чечилия Бартоли и Ильдар Абдразаков в сатирической зальцбургской постановке искрометной оперы Россини. Одна из лучших оперных комедий — «Итальянка в Алжире» Россини — была написана в 1813 году в расчете на знаменитую звездную пару контральто и баса своего времени. В 2018 году в Зальцбурге эти партии безупречно спели и сыграли звезды нашего времени Чечилия Бартоли и Ильдар Абдразаков, в то время как режиссерский тандем Моше Лейзер — Патрис Корье поставил виртуозную сатиру на тему конфликта полов и цивилизаций. Стендаль назвал оперу Джоакино Россини «Итальянка в Алжире» высшим достижением жанра музыкальной комедии. Трудно представить себе, что эта сверкающая и искрящаяся опера-буффа написана композитором, которому не исполнилось еще и 22 лет, всего за 23 дня. Еще невероятнее, что история об итальянке, отправившейся в Алжир, чтобы вернуть своего (сбежавшего?) туда возлюбленного, и ловко отбивающейся от притязаний местного бея, не теряет своей актуальности до наших дней — более чем через 200 лет после первого исполнения оперы. По крайней мере, именно такой — веселой, острой, реалистичной и актуальной сатирой — поставили «Итальянку в Алжире» известные режиссеры, всегда работающие в тандеме: Моше Лейзер и Патрис Корье. Действие происходит в современном Алжире, где пузатый «бей» Мустафа ездит на ободранном старом мерседесе, а итальянская «туристка» Изабелла поет свою виртуозную входную арию, сидя на бутафорском верблюде. «Хор евнухов» превратился в типичных восточных бичей в тренировочных костюмах, а «итальянские рабы» — это футбольная команда, поедающая пасту под патриотические призывы Изабеллы о возвращении на родину. Получился одновременно веселый и содержательный разговор на темы конфликта полов и цивилизаций. Весь этот остроумный и при этом музыкально безупречный переполох, ловко комбирнирующий реализм с фарсом, стал возможным благодаря ансамблю виртуознейших артистов во главе со звездами первой величины Чечилией Бартоли (Изабелла) и Ильдаром Абдразаковым (Мустафа). Никто, кроме Бартоли, которой уже за 50 и которая возглавляет «малый» Троицкий фестиваль в Зальцбурге, где эта постановка была первоначально показана, не смог бы петь арию о силе женской красоты, лежа в ванне с пеной и поражая публику не только изяществом своих соблазнительных движений, но и совершенством интонации и колоратурами как в самом низком, так и в самом верхнем регистре. Звучание старинных инструментов французского оркестра Ensemble Matheus под управлением Жана-Кристофа Спинози добавляет спектаклю динамизма и дарит понимание того, что музыка Россини принадлежит всем временам.

Страна
Австрия
Режиссёр
Жан-Кристоф Спинози, Моше Лейзер, Патрис Корье
Актёры
Чечилия Бартоли, Ильдар Абдразаков, Алессандро Корбелли, Эдгардо Роча, Хосе Кока Лоса, Ребека Ольвера
Продолж.
179 мин.
Возраст
16+
Жанры
Опера, Фильм-спектакль

Еще в кино

Кино
Синистер. Дом мертвых
Кино
Мульт в кино. Выпуск №201. Цифровая азбука с Бодо Бородо
Кино
Живая книга
Кино
Зверь
Кино
Шкатулка проклятия. Зло внутри
Кино
Святые предприниматели
Кино
Дедмобиль
Кино
Большие гонки. Пегас III
Кино
Приключения пингвиненка
Кино
Свинцовые небеса
Кино
Навар
Кино
Как поймать Деда Мороза