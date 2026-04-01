Закулисье реальности

Есть место за пределами нашей реальности… Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Кейн Парсонс
- Актёры
- Финн Беннетт, Эван Джогиа, Лукита Максвелл, Рената Рейнсве, Чиветель Эджофор, Марк Дюпласс, Чела Хорсдал, Тоби Харгрейв, Филип Грейнджер, Патрик Бейнем
- Премьера
4 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фильм ужасов