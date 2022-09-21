Дорогие зрители! Мы приглашаем вас за кулисы Рязанского театра кукол! Вашими проводниками будут настоящие Театральные Хранители… Они знают все про наш театр, очень его любят и смогут легко провести вас за четвертую стену, в мир фантазий и сказок, туда, где живут куклы!

Вы посетите театральный музей, пошивочный, декорационный и бутафорский цеха, увидите закулисную часть сцены. Театральная механика и традиции, профессиональные тайны и легендарные спектакли — вас ждет увлекательный рассказ о мире, который почти всегда скрыт от глаз зрителя.

Но самое интересное — это, конечно, посещение куклохранилища. Кто знает, может быть, именно вам суждено испытать себя в роли профессионального кукловода.

Экскурсия за кулисы — это игра, путешествие, приключение и мастер-класс — в мире театра кукол!