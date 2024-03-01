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Закрытие регионального этапа XIII всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области
31 марта в 14:00
Спорт

Закрытие регионального этапа XIII всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области

Дворец спорта «Олимпийский»

Гостей ждет финал дивизиона «Лига Надежды» и финал дивизиона «Любитель 40+".

Для зрителей:

  • выступление Рязанского балета на льду;
  • шоу-балет на льду (г. Москва);
  • розыгрыш многочисленных призов.

А также выступление уроженки г. Рязани, серебряного призера XXIV зимних Олимпийских игр, неоднократного призера Чемпионатов Мира и Европы по фигурному катанию, обладательницы огромного количества рекордов — АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ.

Почетный гость мероприятия — Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, участник суперсерий СССР-Канада 1972 и 1974 годов ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК.

По окончанию закрытия регионального этапа Фестиваля почетные гости проведут автограф-сессию!

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