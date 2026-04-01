20 мая состоится торжественное закрытие II Международного фортепианного конкурса русской музыки. В концерте примут участие лауреаты первой премии и выдающийся пианист — народный артист России Николай Луганский. Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова музыкант исполнит концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор С. Прокофьева.

Организатор конкурса — НОФ «Мир высокого искусства», проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив при поддержке Губернатора и правительства Рязанской области, Россотрудничества, Российской академии музыки имени Гнесиных.