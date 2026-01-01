Заклятие. Обряд реинкарнации

Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти.
- Режиссёр
- Джулия Макс
- Актёры
- Колби Минифи, Кейт Бертон, Челси Олден, Вон Армстронг, Райли Роуз Критчлоу, Миа Эллис, ЛиЭнн Фуллер, Лола Принс Келли, Ричард Б.Ларимор, Хэл Перри, Пит Пложек, Элейна Поллак
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
-
29 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма