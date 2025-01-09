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Заклятие. Новое поколение

В надежде понять, что случилось с ее пропавшей матерью, Софи решается провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак матери подсказывает, что разгадку ее трагической смерти надо искать в закрытой школе для девочек, где она работала. Девушка отправляется в интернат и обнаруживает, что в этом заклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки. Софи понимает, что поступление сюда было роковой ошибкой, но желание найти ответы оказывается сильнее страха за свою жизнь.

Режиссёр
Гильермо Баррейра Перес
Актёры
Сара Хименес, Анхела Арельяно, Лара Боэдо, Оти Мансано, Магдалена Брото, Мартина Перес, Хорхе Лукас, Эва Эдиго, Элена Гонсалес-Вальинас, Хуан Капилья
Продолж.
107 мин.
Премьера
2025-01-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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