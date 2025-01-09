Заклятие. Новое поколение

В надежде понять, что случилось с ее пропавшей матерью, Софи решается провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак матери подсказывает, что разгадку ее трагической смерти надо искать в закрытой школе для девочек, где она работала. Девушка отправляется в интернат и обнаруживает, что в этом заклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки. Софи понимает, что поступление сюда было роковой ошибкой, но желание найти ответы оказывается сильнее страха за свою жизнь.