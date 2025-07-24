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Заклятие монахини

Молодую девушку помещают в особое учреждение, где исследуются люди, которые сталкивались с потусторонними силами. Только вот тайна новой посетительницы оказывается страшнее того, что скрывают обитатели этого места.

Режиссёр
Майкл Эскобедо, Хуан де Диос Гардуньо, Хана Казим, Гонсало Меллид, Рафафэль Оливери
Актёры
Валентина Мас, Реймонд Э.Ли, Пачи Лукас, Хулия Крайсельбурд, Эмилия Майо, Грета Эмма, Палома Сесилия, Адриана Торребьяно, Альберто Тьеррес, Пабло Чиапелья
Продолж.
86 мин.
Премьера
2025-07-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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