Заклятие монахини

Молодую девушку помещают в особое учреждение, где исследуются люди, которые сталкивались с потусторонними силами. Только вот тайна новой посетительницы оказывается страшнее того, что скрывают обитатели этого места.
- Режиссёр
- Майкл Эскобедо, Хуан де Диос Гардуньо, Хана Казим, Гонсало Меллид, Рафафэль Оливери
- Актёры
- Валентина Мас, Реймонд Э.Ли, Пачи Лукас, Хулия Крайсельбурд, Эмилия Майо, Грета Эмма, Палома Сесилия, Адриана Торребьяно, Альберто Тьеррес, Пабло Чиапелья
- Продолж.
- 86 мин.
- Премьера
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2025-07-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов