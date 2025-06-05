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Заклятие. Демон внутри

После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее и сила которого растет с каждым днем. Каролине предстоит пройти через опасный ритуал, чтобы вернуть саму себя и понять, что же на самом деле случилось с ее отцом.

Режиссёр
Джек Сага Кабабье, Йосси Сага
Актёры
Джек Гулдбурн, Фернанда Ромеро, Джиа Хантер, Элис Култхард, Роджер Кадни, Эдмунд Ден, Даррен Кларк, Пилар Исквик Мата, Исабель Эренлунд, Шарлотта Хантер
Продолж.
88 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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