Заклятие. Демон внутри

После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее и сила которого растет с каждым днем. Каролине предстоит пройти через опасный ритуал, чтобы вернуть саму себя и понять, что же на самом деле случилось с ее отцом.
- Режиссёр
- Джек Сага Кабабье, Йосси Сага
- Актёры
- Джек Гулдбурн, Фернанда Ромеро, Джиа Хантер, Элис Култхард, Роджер Кадни, Эдмунд Ден, Даррен Кларк, Пилар Исквик Мата, Исабель Эренлунд, Шарлотта Хантер
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов