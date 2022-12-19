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Заклятие Амелии

С помощью теста ДНК Эдвард, выросший в американском приюте, узнает правду о своей биологической семье. Вместе со своей девушкой Райли он прибывает в Португалию, чтобы познакомиться с братом-близнецом и экстравагантной матерью, которые ведут уединенный образ жизни в загородном особняке, пользующемся дурной славой у местных жителей. Пока Эдвард переживает эйфорию, Райли обращает внимание на странное поведение его родни. Она исследует дом и узнает шокирующие тайны, которые представляют угрозу для ее жизни…

Режиссёр
Габриел Абрантеш
Актёры
Бриджет Ланди-Пейн, Карлоту Кота, Анабела Морейра, Альба Баптиста, Рита Бланку, Беатриш Майя, Нуну Нолашку, Соня Балаку, Ана Тан, Вальдемар Сантуш, Линда Феррейра
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-08-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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