Заклятие Амелии

С помощью теста ДНК Эдвард, выросший в американском приюте, узнает правду о своей биологической семье. Вместе со своей девушкой Райли он прибывает в Португалию, чтобы познакомиться с братом-близнецом и экстравагантной матерью, которые ведут уединенный образ жизни в загородном особняке, пользующемся дурной славой у местных жителей. Пока Эдвард переживает эйфорию, Райли обращает внимание на странное поведение его родни. Она исследует дом и узнает шокирующие тайны, которые представляют угрозу для ее жизни…