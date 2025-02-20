Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
-1°
Сбт, 08
ЦБ USD 98.06 -0.47 06/02
ЦБ EUR 102.92 0.23 06/02
Нал. USD 99.50 / 98.67 06/02 12:30
Нал. EUR 104.00 / 104.10 06/02 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
3 324
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
4 641
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
14 969
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
49 169
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Заклятье. Последний стрим
Кино

Заклятье. Последний стрим

Начинающие блогеры случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженную высоким забором. Ночью они возвращаются на виллу, чтобы снять видео для подписчиков своего канала. Их приключение принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.

Режиссёр
Уго Кардосо
Актёры
Лукас Кавальеро, Пабло Мартинес, Рафаэль Альфаро, Энди Ромеро, Лара Чаморро, Санти Мартинес, Марио Гонсалес Марти, Луго, Лиа Лав, Ариель Дельгадильо, Клара Капаррос
Продолж.
85 мин.
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Твой цвет
Кино
Оставь это ветру
Кино
ON и Она
Кино
По барам
Кино
Вопль
Кино
Мы рожаем!
Кино
Знакомство родителей
Кино
Парни с тату. Прямо в сердце
Кино
У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру
Кино
Пигси: Путешествие сквозь время
Кино
Самый ценный груз
Кино
Мариинский театр: Щелкунчик