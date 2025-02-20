Заклятье. Последний стрим

Начинающие блогеры случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженную высоким забором. Ночью они возвращаются на виллу, чтобы снять видео для подписчиков своего канала. Их приключение принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.
- Режиссёр
- Уго Кардосо
- Актёры
- Лукас Кавальеро, Пабло Мартинес, Рафаэль Альфаро, Энди Ромеро, Лара Чаморро, Санти Мартинес, Марио Гонсалес Марти, Луго, Лиа Лав, Ариель Дельгадильо, Клара Капаррос
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2025-02-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов