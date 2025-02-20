Заклятье. Последний стрим

Начинающие блогеры случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженную высоким забором. Ночью они возвращаются на виллу, чтобы снять видео для подписчиков своего канала. Их приключение принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами виллы.