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Загадочное убийство Белль
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Загадочное убийство Белль

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и ее невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.

Режиссёр
Бенуа Жако
Актёры
Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декан, Жереми Ковийо, Анна-Лиза Эймбюрже, Фабио Дзенони, Салим Кешьюш, Полин Нирлс, Эссату Диалло Санья, Камель Лаадайли
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Триллер, Драма, Криминал

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