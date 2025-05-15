Загадочное убийство Белль

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и ее невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.
- Режиссёр
- Бенуа Жако
- Актёры
- Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декан, Жереми Ковийо, Анна-Лиза Эймбюрже, Фабио Дзенони, Салим Кешьюш, Полин Нирлс, Эссату Диалло Санья, Камель Лаадайли
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал