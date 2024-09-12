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Зачетная принцесса

Рыжеволосая Шанталь мечтает стать блогершей. Но все ее идеи — полный провал. Однажды случается чудо, и девушка попадает в сказочный мир. Там она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента.

Режиссёр
Бора Дагтекин
Актёры
Йелла Хаазе, Гизем Эмре, Мидо Котайни, Макс фон дер Гребен, Мария Эрих, Нора Чирнер, Фредерик Лау, Купер Диллон, Александра Мария Лара, Элена Улиг, Мария Хаппель, Бен Фелипе
Продолж.
118 мин.
Премьера
2024-09-19 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Комедия

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