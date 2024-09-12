Зачетная принцесса

Рыжеволосая Шанталь мечтает стать блогершей. Но все ее идеи — полный провал. Однажды случается чудо, и девушка попадает в сказочный мир. Там она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента.
- Режиссёр
- Бора Дагтекин
- Актёры
- Йелла Хаазе, Гизем Эмре, Мидо Котайни, Макс фон дер Гребен, Мария Эрих, Нора Чирнер, Фредерик Лау, Купер Диллон, Александра Мария Лара, Элена Улиг, Мария Хаппель, Бен Фелипе
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
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2024-09-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия