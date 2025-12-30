Рязань
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
10 часов назад
701
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 326
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 150
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 576
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
За Палыча!-2

Когда-то Артем Голубь был мажором, уверенным, что отец «порешает» любой вопрос. Но жизнь все расставила по местам: после аварии Тема попадает в ВДВ. Вернувшись, он работает, растит дочь и старается жить по совести. А дед, легендарный десантник Палыч, выращивает яблони и мечтает о покое. Однако в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, он хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр. Палыч протестует, а потом исчезает. Чтобы спасти деда и разобраться, что скрывается за конфликтом, Тема снова собирает десантуру.

Режиссёр
Максим Боев
Актёры
Егор Овчинников, Сергей Шакуров, Николай Наумов, Татьяна Догилева, Анатолий Журавлев, Валерий Баринов, Денис Корнух, Екатерина Лисина, Максим Коновалов, Андрей Богатырев
Премьера
1 января 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

Оно. Первое пришествие
