Народный артист России Юрий Куклачев и его 30 пушистых артистов приглашают вас на детский спектакль «Мяугли»! Который пройдет на сцене МКЦ г. Рязань

Давайте представим на нашей планете, есть сказочный остров «Мяугли». Жители острова Добрая фея и веселый клоун охраняют волшебный фонарь, который излучает такое сияние, от которого тонкой мелодией флейты звучит детский смех, а капли дождя падая на землю превращаются в цветочные бутоны.

Пираты приплывают на остров, чтобы закопать свои драгоценности. Они обнаружили волшебный фонарь похищают его, но фонарь гаснет, наступает полная темнота и все превращаются в сосульки. Клоун и фея с помощью космического лазера зажигают волшебный фонарь. Все наполняется ярким светом.

Пираты оживают, просят прощения им прощают и под веселую музыку начинается Кошачий Карнавал, в котором принимает участие много кошек и собачки.

«Мяугли» — это добрый, волшебный спектакль с яркими декорациями и невероятными трюками питомцев Юрия Куклачева — это настоящее чудо, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Приходите на спектакль «Мяугли» всей семьей, заряжайтесь самыми позитивными впечатлениями, которые создадут вам отличное настроение на долгое время вперед!