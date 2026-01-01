Юра (спектакль-мечта о детстве Юрия Гагарина)

«Юра» рассказывает о детстве первого космонавта.

С чего начинается Космос? Как судьба выбирает человека, который изменит жизнь всего человечества? Почему нас манит небо? И зачем отпускает Земля?

«По весне в вышине

Занимаются ранние звезды.

Я иду в тишине

На знакомый мой перекресток…»

Сила семьи и сила мечты — центробежная и центростремительные силы «Юры». Они вознесли его ввысь, как крылья — птицу. «Очень я люблю свою маму и всем, чего достиг, я обязан ей», — вспоминал Гагарин. Один за одним, тысячи советских граждан шли к Анне Гагариной за советом: «Взрослые хотят узнать у меня, как воспитывать хороших детей, а ребятишки — как стать космонавтом, что для этого надо делать с детства, чем заняться в школьные годы?»

«Старый дом за углом —

Не могу на него наглядеться.

Помнит он о былом,

О далеком курносом детстве…»

Анна Гагарина уверяла, что никаких секретов нет, но мы, заглянув, в прошлое не можем отвести глаз от ее дома: столько там света, нежности, правды. Космос начинается здесь: в ладонях отца, в объятиях матери. Любуемся, а сердце замирает, пропускает удар… Тихо, как в Космосе. Но это не тишина. Это позывные мечты! Так рождается будущее. Неведомое, невозможное, неизбежное.

Поехали?!