Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 065
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
751
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 425
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 398
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Юра (спектакль-мечта о детстве Юрия Гагарина)
21 января в 19:00
Театр

Юра (спектакль-мечта о детстве Юрия Гагарина)

Театр кукол

«Юра» рассказывает о детстве первого космонавта.

С чего начинается Космос? Как судьба выбирает человека, который изменит жизнь всего человечества? Почему нас манит небо? И зачем отпускает Земля?

«По весне в вышине

Занимаются ранние звезды.

Я иду в тишине

На знакомый мой перекресток…»

Сила семьи и сила мечты — центробежная и центростремительные силы «Юры». Они вознесли его ввысь, как крылья — птицу. «Очень я люблю свою маму и всем, чего достиг, я обязан ей», — вспоминал Гагарин. Один за одним, тысячи советских граждан шли к Анне Гагариной за советом: «Взрослые хотят узнать у меня, как воспитывать хороших детей, а ребятишки — как стать космонавтом, что для этого надо делать с детства, чем заняться в школьные годы?»

«Старый дом за углом —

Не могу на него наглядеться.

Помнит он о былом,

О далеком курносом детстве…»

Анна Гагарина уверяла, что никаких секретов нет, но мы, заглянув, в прошлое не можем отвести глаз от ее дома: столько там света, нежности, правды. Космос начинается здесь: в ладонях отца, в объятиях матери. Любуемся, а сердце замирает, пропускает удар… Тихо, как в Космосе. Но это не тишина. Это позывные мечты! Так рождается будущее. Неведомое, невозможное, неизбежное.

Поехали?!

Возраст
12+