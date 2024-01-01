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Юнона и Авось
16 февраля в 19:00
Театр

Юнона и Авось

МКЦ

«Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы «Юнона и Авось» в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством Народного артиста РФ, Лауреата государственной премии РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова. Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 30 лет идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера в спектакле поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»).

Режиссёр
Александр Рыхлов
Актёры
Николай Дроздовский, Наталья Крестьянских, Светлана Бакаева, Иван Агафонов, Денис Боеревич, Александр Рыхлов, Михаил Евтюхов, Николай Лютов, Леонид Сивец, Никита Поздняков, Павел Зибров, Егор Николаев
Возраст
12+
Жанры
Опера, Мюзикл, Мелодрама, Драма, Мюзикл