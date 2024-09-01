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Юлия Ермоленко
13 октября в 17:00
Концерты

Юлия Ермоленко

МКЦ

Отличным настроением и зарядом бодрости поделится с вами солистка Муниципального культурного центра города Рязани Юлия Ермоленко. В этот вечер для вас — взрывная смесь рока и популярной музыки, любимые хиты прошлых лет и современности. Помогать харизматичной певице будут талантливые, яркие, профессиональные музыканты кавер-группы «Esenin Street» — многогранный коллектив, работающий во всех музыкальных направлениях.

Юлия Ермоленко и команда — участники благотворительного культурно-образовательного фестиваля «Скорость», проходящего в 2024 году в усадьбе фон Дервиза в Старожиловском районе Рязанской области. Данное мероприятие стало эпицентром искусства и музыки. Юлия Ермоленко — неизменный участник всех значимых мероприятий города. Предстоящий концерт будет большим подарком для всех любителей хорошей музыки.

Возраст
12+
Жанры
Эстрада