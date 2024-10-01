Юбилейный вечер Сергея Леонтьева

10 ноября в 18:00 приглашаем вас на юбилейный вечер народного артиста России Сергея Михайловича Леонтьева, посвященный его 85-летию.

Выпускник театрального училища имени Щукина, Сергей Михайлович Леонтьев впервые пришел в Рязанский театр в 1962 году. Затем работал в Мурманском театре драмы, в Рязанском ТЮЗе, Пензенской драме, а в 1972 году вернулся в наш театр, которому беззаветно служит до сих пор.

Человек высокой культуры, врожденной интеллигентности, тонкого вкуса, широких знаний, необыкновенной порядочности — это все о нем, о Сергее Михайловиче Леонтьеве.

За долгие годы работы он получил множество разных высоких наград, но самые главные — любовь, признание и уважение зрителей и нас, тех, кто живет и работает рядом.

Множество ролей, которые Сергей Михайлович сыграл на сцене театра в разные годы, получили высокую оценку критиков, зрителей. Его Чацкого в спектакле «Горе от ума», Мальволио в спектакле «Двенадцатая ночь», Царя Федора в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Оргона в спектакле «Тартюф» и многих других знатоки театра помнят до сих пор. За эти годы подготовлено множество ярких чтецких программ, с которыми он выступал в самых разных аудиториях. Те, кто слышал, как вдохновенно он читает стихи Пушкина, Есенина, Полонского, навсегда запомнили чувство восхищения, которое испытали.

В программе торжественного вечера театрализованное представление от актеров Рязанского театра драмы, поздравления — на сцену выйдут друзья и многолетние коллеги по сцене, которые вместе с юбиляром вспомнят и поделятся со зрителями множеством случаев из творческой жизни артиста.

Поздравления от творческих и общественных организаций и объединений Рязанской области, которые искренне благодарны Сергею Михайловичу за огромный вклад в культуру, сделанный юбиляром за все то время, которое артист посвятил зрителям, своим почитателям, ученикам и всем, кто приходит в театр.

Режисcер: Евгений Кочетков

Художник Геннадий Скоморохов

Музыкальное оформление Сергей Потапов

Видеомонтаж Владимир Тихонов

Художник по свету Андрей Козлов, Татьяна Бер

Помощник режиссера Ольга Миронова, Ирина Гридина