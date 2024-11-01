Юбилейная выставка и Арт-фестиваль «Волшебные миры маленькой Колибри»

25 декабря в Выставочном зале (г. Рязань, ул. Есенина, 112) открывается выставка, посвященная 25-летию Детской творческой студии «Колибри»! В рамках юбилея состоится III Детский Арт-фестиваль «Волшебные миры маленькой Колибри», предлагающий бесплатные мастер-классы и лекции.

Фестиваль порадует гостей мастер-классами от известных рязанских и столичных специалистов: лепка новогодних игрушек, рисование в технике акварель, создание театральных декораций, экскурс в индийское и перуанское искусство, а также уникальный мастер-класс по созданию анимационного видео. Взрослые участники смогут посетить лекцию-презентацию о современном искусстве и принять участие в круглом столе, посвященном взаимодействию современного искусства и детей.

Расписание мероприятий:

27 декабря (пятница), 15:00—17:00 : Мастер-класс «Новогодняя игрушка „Коты и елки“» (9-16 лет);

: Мастер-класс «Новогодняя игрушка „Коты и елки“» (9-16 лет); 4 января (суббота), 12:00—14:00 : Мастер-класс «Зимние колыбельные» (8-13 лет);

: Мастер-класс «Зимние колыбельные» (8-13 лет); 9 января (четверг), 12:00—14:00 : Мастер-класс «Мир театра. Декорация» (9-13 лет);

: Мастер-класс «Мир театра. Декорация» (9-13 лет); 10 января (пятница), 14:00—15:00 : Лекция-презентация «Художник. Куратор. Музей» (12+);

: Лекция-презентация «Художник. Куратор. Музей» (12+); 10 января (пятница), 15:30—17:30 : Круглый стол «Современное искусство и дети» (для педагогов-художников);

: Круглый стол «Современное искусство и дети» (для педагогов-художников); 11 января (суббота), 12:00-14:00, 15:00-17:00: Мастер-класс «Путешествие в Индию» (9-16 лет);

12 января (воскресенье), 12:00—14:00 : Мастер-класс «Художник. Сцена. Экран» (8-14 лет);

: Мастер-класс «Художник. Сцена. Экран» (8-14 лет); 16 января (четверг), 15:00—17:00 : Мастер-класс «Путешествие в Перу» (9-16 лет).

Все мероприятия бесплатны, количество мест ограничено.