Как легко все мамы узнают себя в этой истории. Уже в это воскресенье, 13 октября — моноспектакль Елены Керенцевой «Я выбираю».

Это история о том, как уставшая мама на один день осталась одна дома. Это размышления, стихи, песни о радостях и сложностях материнства… и о жизни вообще. Это поиск пути к счастью.

Елена — рязанская поэтесса, музыкант, педагог и многодетная мама. Ее стихи — простые по форме, понятные и в то же время глубокие по содержанию и темам. Они вызывают чувство уюта, понимания и душевности. А еще они легко слушаются со сцены