Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
13°
Вск, 13
10°
Пнд, 14
10°
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 94.75 / 96.10 11/10 18:20
Нал. EUR 105.00 / 105.00 11/10 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
7 235
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
30 060
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
18 505
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
21 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Я выбираю
13 октября в 19:00
Театр

Я выбираю

Старый парк

Как легко все мамы узнают себя в этой истории. Уже в это воскресенье, 13 октября — моноспектакль Елены Керенцевой «Я выбираю».

Это история о том, как уставшая мама на один день осталась одна дома. Это размышления, стихи, песни о радостях и сложностях материнства… и о жизни вообще. Это поиск пути к счастью.

Елена — рязанская поэтесса, музыкант, педагог и многодетная мама. Ее стихи — простые по форме, понятные и в то же время глубокие по содержанию и темам. Они вызывают чувство уюта, понимания и душевности. А еще они легко слушаются со сцены

Возраст
0+