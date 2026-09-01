Трогательная семейная история о шестнадцатилетнем Тимофее, который отправляется на поиски бабушки — единственного родного человека, неожиданно переставшего отвечать на письма. Вслед за главным героем увязывается юный Малек, которого повсюду преследуют трудности. Их путешествие в деревню превращается в настоящее испытание для обоих, позволяющее понять, что такое дружба, семья и любовь.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Булат Сабитов
- Актёры
- Даниил Пасынков, Иван Шуваров, Алексей Марков, Алсу Сунгатова, Нина Калаганова
- Продолж.
- 83 мин.
- Премьера
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8 октября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма, Приключение