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Я лечу над Россией
6 октября в 17:00
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Я лечу над Россией

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Ансамбль народной музыки «Ока»

Художественный руководитель Сергей Ваньков

Лауреат международных конкурсов Евгения Валикова (вокал)

Лауреат международных конкурсов Татьяна Тураева (вокал)

Концерт посвящен 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной — выдающейся певицы, чей голос стал символом целой эпохи. «Царице русской песни» аплодировали залы всех континентов, перед ней преклонялись артисты с мировым именем и главы многих государств. Любимые «зыкинские» песни, которые являются настоящим народным достоянием России, прозвучат в исполнении артистов Рязанской филармонии.

В программе: песни из репертуара Л. Зыкиной.

Возраст
6+