Я лечу над Россией

Ансамбль народной музыки «Ока»

Художественный руководитель Сергей Ваньков

Лауреат международных конкурсов Евгения Валикова (вокал)

Лауреат международных конкурсов Татьяна Тураева (вокал)

Концерт посвящен 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной — выдающейся певицы, чей голос стал символом целой эпохи. «Царице русской песни» аплодировали залы всех континентов, перед ней преклонялись артисты с мировым именем и главы многих государств. Любимые «зыкинские» песни, которые являются настоящим народным достоянием России, прозвучат в исполнении артистов Рязанской филармонии.

В программе: песни из репертуара Л. Зыкиной.