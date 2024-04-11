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Я — кот

Фани уже 30 лет, но она до сих пор одна. Все из-за того, что она боится случайно встретить маньяка и начать с ним встречаться. Когда у нее появляется сосед, Фани не обращает на него никакого внимания — он настолько неинтересный, что и маньяком его представить трудно. Но вот его кот… Кот начинает говорить с Фани! К сожалению, слышит его только она. Кот становится ее близким другом, ведь он лучше всех! Он выслушивает ее, понимает, дает практичные советы, и она понимает, что всю жизнь ждала именно его. Теперь ее парень — кот!

Режиссёр
Розалия Селецки
Актёры
Франциска Теречик, Тери Тордаи, Дороттья Удварош, Роберт Альфельди, Балинт Бан, Марта Мартин, Чаба Полгар, Адам Шварц, Адель Чобот, Золтан Фриденталь, Ласло Гендер
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама, Драма-комедия

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