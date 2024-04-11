Фани уже 30 лет, но она до сих пор одна. Все из-за того, что она боится случайно встретить маньяка и начать с ним встречаться. Когда у нее появляется сосед, Фани не обращает на него никакого внимания — он настолько неинтересный, что и маньяком его представить трудно. Но вот его кот… Кот начинает говорить с Фани! К сожалению, слышит его только она. Кот становится ее близким другом, ведь он лучше всех! Он выслушивает ее, понимает, дает практичные советы, и она понимает, что всю жизнь ждала именно его. Теперь ее парень — кот!
- Режиссёр
- Розалия Селецки
- Актёры
- Франциска Теречик, Тери Тордаи, Дороттья Удварош, Роберт Альфельди, Балинт Бан, Марта Мартин, Чаба Полгар, Адам Шварц, Адель Чобот, Золтан Фриденталь, Ласло Гендер
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия