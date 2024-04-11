Фани уже 30 лет, но она до сих пор одна. Все из-за того, что она боится случайно встретить маньяка и начать с ним встречаться. Когда у нее появляется сосед, Фани не обращает на него никакого внимания — он настолько неинтересный, что и маньяком его представить трудно. Но вот его кот… Кот начинает говорить с Фани! К сожалению, слышит его только она. Кот становится ее близким другом, ведь он лучше всех! Он выслушивает ее, понимает, дает практичные советы, и она понимает, что всю жизнь ждала именно его. Теперь ее парень — кот!