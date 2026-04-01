Я хочу вам петь, солдаты!

7 мая приглашаем вас на особенный вечер в Рязанский Дворец молодежи. В преддверии великого праздника мы посвящаем нашу программу тем, кто стоял на страже Родины.

Центральной темой концерта станет образ русского солдата — защитника, героя и созидателя. Это история о мужестве, которая передается через поколения.

На сцене выступят наши творческие коллективы:

Театр танца «Банзай»;

Фольклорный ансамбль «Слободка»;

Образцовая студия современной хореографии «Дефиле»;

Народный художественный коллектив Рязанской области «Ансамбль «Русская песня»

Образцовый ансамбль танца «Сударики».

Вас ждет живое переплетение эпох: бессмертные песни Великой Отечественной войны, произведения современных композиторов, душевные народные песни и яркие хореографические постановки.