Я хочу вам петь, солдаты!

7 мая приглашаем вас на особенный вечер в Рязанский Дворец молодежи. В преддверии великого праздника мы посвящаем нашу программу тем, кто стоял на страже Родины.
Центральной темой концерта станет образ русского солдата — защитника, героя и созидателя. Это история о мужестве, которая передается через поколения.
На сцене выступят наши творческие коллективы:
- Театр танца «Банзай»;
- Фольклорный ансамбль «Слободка»;
- Образцовая студия современной хореографии «Дефиле»;
- Народный художественный коллектив Рязанской области «Ансамбль «Русская песня»
- Образцовый ансамбль танца «Сударики».
Вас ждет живое переплетение эпох: бессмертные песни Великой Отечественной войны, произведения современных композиторов, душевные народные песни и яркие хореографические постановки.
