«Я, бабушка, Илико и Илларион» — это лирическая комедия о жизни живописного села в Грузии. Главный герой — «прохвост, шалопай, бездельник» по имени Зурико. Мальчика воспитывают бабушка и соседи.

Режиссер спектакля и исполнитель Георгий Иобадзе: «У Думбадзе в романе много моментов, когда накатывает невозможная печаль, но все равно в его героях и его тексте столько света, что хочется плакать от радости».

Георгий Иобадзе — артист театр и кино, служит во МХАТе имени Горького и Театре Наций. В его портфолио — роли в спектаклях Никиты Михалкова и Роберта Уилсона, а его моноспектакль — лауреат многочисленных театральных фестивалей: «MOHOfest», «Albamono», «Перекресток», «Atspindys», «На семи холмах». Постановку можно увидеть на лучших площадках Москвы и России.

Предвкушаем показы и тишину внутри …

Георгий Иобадзе: «Иногда бывают спектакли, в которых я ловлю тишину в том или ином отрывке. Не слышно ни шороха, ни даже дыхания иногда. Тишина, как в лесу. И это для меня самое ценное: не смех, не слезы, а тишина. Она очень редко бывает, но, когда бывает, я счастлив. Чувствую, что я захватил зрителей, что они со мной, а я — с ними. Какая-то космическая вещь. Тогда я понимаю, что я чуть-чуть приблизился к тому, что Думбадзе хотел сказать, к тому свету, о котором он говорит».