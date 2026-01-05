Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 2026 15:50
1 309
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
576
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
931
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 423
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Я, бабушка, Илико и Илларион
9 января в 16:00
Театр

Я, бабушка, Илико и Илларион

Театр кукол

«Я, бабушка, Илико и Илларион» — это лирическая комедия о жизни живописного села в Грузии. Главный герой — «прохвост, шалопай, бездельник» по имени Зурико. Мальчика воспитывают бабушка и соседи.

Режиссер спектакля и исполнитель Георгий Иобадзе: «У Думбадзе в романе много моментов, когда накатывает невозможная печаль, но все равно в его героях и его тексте столько света, что хочется плакать от радости».

Георгий Иобадзе — артист театр и кино, служит во МХАТе имени Горького и Театре Наций. В его портфолио — роли в спектаклях Никиты Михалкова и Роберта Уилсона, а его моноспектакль — лауреат многочисленных театральных фестивалей: «MOHOfest», «Albamono», «Перекресток», «Atspindys», «На семи холмах». Постановку можно увидеть на лучших площадках Москвы и России.

Предвкушаем показы и тишину внутри …

Георгий Иобадзе: «Иногда бывают спектакли, в которых я ловлю тишину в том или ином отрывке. Не слышно ни шороха, ни даже дыхания иногда. Тишина, как в лесу. И это для меня самое ценное: не смех, не слезы, а тишина. Она очень редко бывает, но, когда бывает, я счастлив. Чувствую, что я захватил зрителей, что они со мной, а я — с ними. Какая-то космическая вещь. Тогда я понимаю, что я чуть-чуть приблизился к тому, что Думбадзе хотел сказать, к тому свету, о котором он говорит».

Возраст
12+