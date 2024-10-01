Xolidayboy — уникальный артист, проделавший путь от видеороликов в личном блоге до масштабных живых концертов. Он с детства искал выход креативным идеям и таланту, а потому решил заявить о своих музыкальных амбициях в соцсетях. Именно там артист нашел собственную творческую манеру и многомиллионную аудиторию. Яркий образ Xolidayboy, его эпатаж, ирония, броскость, отсутствие творческих рамок делают артиста кумиром зрителей и настоящим трендсеттером в сфере музыки. Сольный концерт исполнителя — это всплеск эмоций и реализация музыкального потенциала на максимум, выход за пределы жанров, стилей, форматов и реновация в архитектонике звука. Но самое главное в шоу Xolidayboy — непередаваемая энергетика и зрительское чувство причастности к творению современной музыки здесь и сейчас.