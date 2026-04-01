X-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2026»

23 мая 2026 года в Рязани состоится X-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль» в рамках всероссийского проекта ЗаБег.РФ. Место проведения — Лесопарк.
Расписание стартов (23 мая):
- 8:00 — детский забег на дистанцию 200 м «Метр с кепкой»
- 8:10 — школьный забег на дистанцию 1 км
- 8:50 — забег «ПСБ 5 км»
- 9:00 — полумарафон (21,1 км) и забег на 10 км (одновременный старт)
Выдача стартовых пакетов:
- Для участников из Рязани и области: 21 мая с 14:00 до 19:30, 22 мая с 09:00 до 19:30 на базе стадиона ЦСК (ул. Спортивная, 19, конференц-зал).
- Для иногородних участников: 23 мая с 7:00 до 8:00 в Лесопарке (резиденция Деда Мороза).
Режим работы стартово-финишного городка 23 мая:
- С 7:00 — открытие городка, начало работы раздевалок и камер хранения.
- В 8:45 — торжественное открытие соревнований.
Церемонии награждения:
- 9:25 — награждение призёров школьного забега (1 км)
- 10:15 — награждение призёров дистанции «ПСБ 5 км»
- 11:00 — награждение призёров дистанции 10 км
- 12:30 — награждение призёров полумарафонской дистанции (21,1 км)
- Возраст
- 0+