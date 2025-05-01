Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
23°
Сбт, 24
24°
Вск, 25
24°
ЦБ USD 79.71 -0.03 24/05
ЦБ EUR 90.52 0.32 24/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 23/05 18:25
Нал. EUR 92.66 / 93.61 23/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
Вчера 10:39
3 445
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
18 477
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
15 443
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
20 702
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Wildways
25 мая в 19:00
Концерты

Wildways

Deep

Wildways — российская рок группа с невероятной энергетикой, заслужившая репутацию «самой дикой банды страны». Она была создана в 2009 году в Брянске на почве любви к андеграунду. И теперь без Wildways не обходится ни один уважающий себя российский музыкальный фестиваль! За все свое существование Wildways выпустили 5 полноформатных альбомов, дали множество концертов по всей стране и зарекомендовали себя, как группа, сочетающая в своем творчестве разные жанры — от поп рока до тяжелого метала. Каждое их выступление — это порция безумия, драйв и фирменное шоу! Со сцены вы услышите, как проверенные временем хиты, так и новые треки.

Возраст
16+
Жанры
Рок