Wildways — российская рок группа с невероятной энергетикой, заслужившая репутацию «самой дикой банды страны». Она была создана в 2009 году в Брянске на почве любви к андеграунду. И теперь без Wildways не обходится ни один уважающий себя российский музыкальный фестиваль! За все свое существование Wildways выпустили 5 полноформатных альбомов, дали множество концертов по всей стране и зарекомендовали себя, как группа, сочетающая в своем творчестве разные жанры — от поп рока до тяжелого метала. Каждое их выступление — это порция безумия, драйв и фирменное шоу! Со сцены вы услышите, как проверенные временем хиты, так и новые треки.