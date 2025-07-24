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Взвести курки

Сложно быть киллером и примерным семьянином. Однако Рею вполне удавалось совмещать это много лет. Но как только он решил завязать с не совсем легальной деятельностью, в мафиозных кланах произошли перестановки. Теперь на Рея объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от мужа парочку секретов.

Режиссёр
Эдвард Дрейк
Актёры
Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Мелисса Лео, Роб Гоф, Соломон Хьюз, Киана Мари, Джо Манро, Тимоти В.Мерфи, Максимилиан Осински, Келли Линн Рейтер, Рис Атайде, Си Джей Перри Барняшев
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-07-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Комедия

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