Взвести курки

Сложно быть киллером и примерным семьянином. Однако Рею вполне удавалось совмещать это много лет. Но как только он решил завязать с не совсем легальной деятельностью, в мафиозных кланах произошли перестановки. Теперь на Рея объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от мужа парочку секретов.
- Режиссёр
- Эдвард Дрейк
- Актёры
- Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Мелисса Лео, Роб Гоф, Соломон Хьюз, Киана Мари, Джо Манро, Тимоти В.Мерфи, Максимилиан Осински, Келли Линн Рейтер, Рис Атайде, Си Джей Перри Барняшев
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2025-07-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Комедия