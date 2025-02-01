Придумали рассказать о Рязани и посмотреть на нее через объективы фотографов из других городов. Ждем 22 февраля в 16.00 на открытие!

Виолета Рейгите (Коломна) и Алексей Герасин (Котовск) с выставкой «Взгляд со стороны» (куратор Андрей Карев) — это возможность увидеть повседневно-художественное и фотографическое впечатление о Рязани и ее буднях от неместных мастеров. Редкая возможность для нас поменяться местами с гостями города и открыть для себя другую оптику знакомых или ранее незамеченных черт Рязани.

Сразу после открытия Виолета и Алексей приглашают на творческую встречу: авторы обещают не только показ серий и работ, не вошедших в экспозицию, но и живой диалог со зрителями. Категорически рекомендуем не пропустить!