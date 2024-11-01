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Выставка собак «Содружество»
15 декабря в 11:00
Выставки

Выставка собак «Содружество»

Марко Молл

Афиша рязанского ТРЦ «Марко Молл» в декабре — это не только новогодние детские мероприятия, но и место встречи с братьями нашими меньшими.

В воскресенье, 15 декабря, площадка «Марко Молл» станет центром притяжения для всех любителей собак. Здесь пройдет всепородная выставка четвероногих питомцев «Содружество», организованная кинологическим клубом «Сириус». Это мероприятие будет интересно не только кинологам, но и всем, кто любит этих преданных животных.

Посетители смогут увидеть выставочные состязания, узнать все о любимых породах и насладиться общением с породистыми питомцами. На профессиональный смотр в «Марко Молл» приедут мопсы, чихуахуа, доберманы, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, австралийские овчарки, пудели и многие другие представители элитных пород. Для гостей форума, которые планируют завести питомца, выставка в «Марко Молл» станет отличной возможностью узнать все о выбранной породе, получить рекомендации заводчиков по содержанию, кормлению, уходу и воспитанию животного.

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