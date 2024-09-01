Выходные в «Марко Молл»

«Марко Молл» — это не только новое название и пространство крупнейшего регионального торгово-развлекательного центра, но и новое содержание. Среди мероприятий октября в «Марко Молл» — два ярких фестиваля, которые станут культурными событиями рязанской осени.

В субботу, 5 октября, — в «Марко Молл» финал «Битвы блогеров». Конкурс проходит в ТРЦ на протяжении двух месяцев. Выбирать победителя жюри будет из пяти самых креативных участников, вошедших в финал. Счастливчик получит контракт с ТРЦ «Марко Молл» на специальный проект «Амбассадор Марко Молл» и денежный приз в размере 150 000 рублей. Участник, занявший второе место в «Битве» станет обладателем 70 тысяч рублей, а «бронзовый» победитель — 30 тысяч. Начало: 15:00.

В воскресение, 6 октября, -Lego-Пати. Детское пространство «Марко Молл» на полтора часа будет отдано маленьким изобретателям и конструкторам. Собрать из деталей собственную конструкцию, нарисовать картину из песка, повеселиться от души на танцполе праздника или стать участникам «морозных» экспериментов. Это только малая часть праздничной программы. Начало -14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В субботу, 12 октября, — «Приключения Алладина». Сказочная история, героями которой станут маленькие гости «Марко Молл». Дети не только весело проведут время, но и узнают многие тонкости восточного двора: например, как стать настоящим султаном, а также помогут главному герою праздника противостоять коварному и могущественному визирю Джафару Начало -14:30. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

В субботу, 19 октября, — главное культурное событие октября — Marko Fest. В этот день на любимой рязанцами площадке центра, который в конце сентября сменил название и впервые за всю историю регионального ритейла начал беспрецедентный по масштабам ребрендинг, выступят музыканты разных направлений. Главный гость феста — экс-солист группы «Премьер-министр» Питер Джейсон. Российские зрители знают исполнителя по многим его работам уровня хит: «Девочка с севера», «Ты сделана из огня», «Восточная песня», «Черешневый закат 2.0», и «Оксаночка» — новой песней, выпущенной исполнителем в 2024 году. Marko Fesf: с 15:00 до 18:00. Вход свободный

В воскресенье, 20 октября, — Фестиваль аэродизайна — первый в Рязани фестиваль, на котором участники будут создавать креативные работы в стиле «Русские сказки» с помощью воздушных шаров. Начало: 14:00.

В воскресенье, 27 октября, — Хэллоуин в стиле «Монстры на каникулах». Это не просто анимационная программа, это веселый и творческий праздник, на котором дети смогут проявить свои дизайнерские способности. Например, пройтись на дефиле в собственном креативном костюме или создать необычный ночной светильник. Обязательная часть программы — вкусные призы и бумажная дискотека. Начало -14:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.