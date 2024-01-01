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Вся музыка — любовь
25 февраля в 15:00
Концерты

Вся музыка — любовь

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Любовь творит чудеса, зовет на подвиги и вдохновляет на создание шедевров музыки, поэзии, живописи. Большая часть произведений мирового искусства посвящена этому высокому чувству. Неслучайно новая концертная программа солистки Рязанского музыкального театра Ирины Мезеневой называется «Вся музыка — любовь».

25 февраля в Рязанском областном художественном музее им. И.П. Пожалостина прозвучат мелодии российских и зарубежных композиторов. Вы услышите арии из опер П.И. Чайковского, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Дж. Сарти, романсы на стихи А. Блока, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, Э. Рязанова и других поэтов, песни из кинофильмов «Жестокий романс», «Опасные друзья», «Веселые звезды».

В концертной программе примет участие солист Рязанского музыкального театра Глеб Домбровский.

Аккомпаниатором выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, концертмейстер Рязанского музыкального театра Евгений Антипов.

Начало в 15:00.

Возраст
6+