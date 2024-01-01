Данная выставка — это встреча со зрителями в одном пространстве шести художников: Александра Оконечникова, Дарьи Гумбатовой, Елены Фроловой, Сусанны Ханоян, Юлии Гольцевой и Ксении Севостьяновой. Экспоненты — группа активно работающих авторов, организовавших несколько интересных экспозиций в Рязани и за её пределами. У художников сложившийся авторский почерк и немалый творческий опыт.

Член Союза художников Юлия Гольцева предложила свой вариант концепции выставки:

«Встреча в музее» — это встреча друзей, художников, пересечение идей и мыслей, событие в повседневности. Выставки и пленэры сводят нас вместе оффлайн. Отсюда и появилась концепция, объединившая независимые творения некомплиментарных художников в одном пространстве.

Наша художественная группа связана не стилистикой или идеей, а дружбой и местом в искусстве. Нас объединили годы студенчества в Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера (1998-2003). За это время мы обрели общие точки соприкосновения и схожие эстетические ценности. Тогда ещё не изменились подходы в преподавании специальных предметов; нас вели по пути реалистического искусства, и мы не разочаровались в нём, а научились развивать и трансформировать в контексте личных поисков и смыслов. Первыми преподавателями, давшими волну творческой энергии и основы мастерства, были А. М. Антипкин, В. П. Иванов, Г. Ю. Шуваева. Заканчивали мы училище у разных педагогов — замечательных художников В. В. Корсакова и Л. А. Костева, которым благодарны, и творчеством которых трепетно восхищаемся до сих пор.

После окончания РХУ каждый пошел своим путём. И все же встреча молодых художников и старых друзей была неминуема. В 2009 г. состоялась наша первая «встреча» (на тот момент в Выставочном зале Рязанского союза художников). Это была первая полноценная групповая выставка «Не спи, не спи, художник.». В 2016 г. тем же составом участников провели выставку в Выставочном зале г. Луховицы «Вижу, чувствую, творю». Провести выставку в 2024 г. было решением сначала спонтанным, потом волевым — с каждым годом всё более ответственно относишься к своему творчеству и зрителю. За эти годы пятеро из нас вступили в Союз художников России. Многие наши произведения находятся в частных и музейных собраниях.

У каждого участника выставки свои стилистика, поиск и эксперимент. Свои рефлексия действительности, нарратив лично пережитого, отражение сути индивидуального интереса. Работы разных техник и направлений и разных периодов творчества объединены взаимопониманием художников и не ограничены темой". (Ю. Гольцева).