Вскрытие демона

Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в «Ривер Филдс» на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.
- Режиссёр
- Иеремия Кипп
- Актёры
- Пол Спаркс, Уилла Холланд, Марк Стегер, Шелли Гибсон, Кина Фергюсон Фрейзер
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
26 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов