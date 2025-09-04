Всеведущий читатель

Мир Ким Док-ча рушится в буквальном смысле. Обычный офисный работник внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света — истории, которую он, похоже, единственный успел дочитать до конца. Когда реальность начинает следовать страницам книги, только Док-ча оказывается способен предсказывать катастрофы, понять правила новой реальности и изменить финал, написанный для всех.
- Режиссёр
- Ким Бен У
- Актёры
- Ан Хе Соп, Ли Мин Хо, Чхэ Су Бин, Син Сын Хо, Им Чжин А, Ким Чи Су, Квон Ын Сон, Чхве Ен Чжун, Пак Хо Сан, Чон Сон Иль
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
-
2025-09-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Фэнтези, Драма