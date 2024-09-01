Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
23°
Срд, 02
21°
Чтв, 03
23°
ЦБ USD 93.22 0.51 01/10
ЦБ EUR 104.17 0.7 01/10
Нал. USD 92.15 / 92.70 30/09 18:30
Нал. EUR 102.20 / 103.45 30/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
18 099
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
8 399
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
10 812
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
12 796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Всероссийский есенинский праздник поэзии
5 октября в 12:00
Праздники

Всероссийский есенинский праздник поэзии

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина

Совсем скоро, 5 октября, состоится главное событие золотой осени — Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвященный 129-летию со дня рождения великого поэта.

Насыщенная программа позволит окунуться в мир творчества Сергея Есенина, почувствовать атмосферу «страны березового ситца». Яркие активности подарят вам море позитива и впечатлений.

На усадьбе родителей Сергея Есенина для всех желающих будет работать открытый микрофон с участием актеров театра «Переход», состоится возложение цветов к памятнику поэту. Музыкальным подарком станет концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова. Начало в 13.00

В 13.00 в Храме Казанской иконы Божией Матери вы сможете погрузиться в мир духовной музыки. Чудесные голоса участников вокально-хорового ансамбля «Inter Notas» не оставят вас равнодушными.

В 12.30 на главной сцене выступит известный рязанский баритон, солист ансамбля «Радуница» и участник проекта «Голос» Никита Осин.

Торжественное открытие праздника начнется в 14.00. По традиции назовут имена победителей Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина.

Ярким аккордом станет концерт народного артиста России Валерия Баринова в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей» в 14.30.

А в 15.30 приглашаем вас на малую поэтическую площадку, где вы увидите музыкально-поэтический спектакль «Квартирник «Есенин» с участием Леры Народновой — одной из представительниц молодого поколения артистов фольклорного направления.

В течение дня на зеленой площадке гостей ждут фотозоны, поэтическая тропа, увлекательные игры, выступление рязанских фольклорных коллективов, а на усадьбе Лидии Кашиной — поэтическая инсталляция.

Обращаем ваше внимание на то, что с 10.00 до 13.00 перекрыта основная трасса от г. Рыбное до с. Константиново в связи с «Есенинским пробегом». Предлагаем альтернативный маршрут до музея-заповедника через с. Срезнево.

Приезжайте наслаждаться стихами, музыкой и осенью в Константиново!

Возраст
0+