Совсем скоро, 5 октября, состоится главное событие золотой осени — Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвященный 129-летию со дня рождения великого поэта.

Насыщенная программа позволит окунуться в мир творчества Сергея Есенина, почувствовать атмосферу «страны березового ситца». Яркие активности подарят вам море позитива и впечатлений.

На усадьбе родителей Сергея Есенина для всех желающих будет работать открытый микрофон с участием актеров театра «Переход», состоится возложение цветов к памятнику поэту. Музыкальным подарком станет концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова. Начало в 13.00

В 13.00 в Храме Казанской иконы Божией Матери вы сможете погрузиться в мир духовной музыки. Чудесные голоса участников вокально-хорового ансамбля «Inter Notas» не оставят вас равнодушными.

В 12.30 на главной сцене выступит известный рязанский баритон, солист ансамбля «Радуница» и участник проекта «Голос» Никита Осин.

Торжественное открытие праздника начнется в 14.00. По традиции назовут имена победителей Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина.

Ярким аккордом станет концерт народного артиста России Валерия Баринова в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей» в 14.30.

А в 15.30 приглашаем вас на малую поэтическую площадку, где вы увидите музыкально-поэтический спектакль «Квартирник «Есенин» с участием Леры Народновой — одной из представительниц молодого поколения артистов фольклорного направления.

В течение дня на зеленой площадке гостей ждут фотозоны, поэтическая тропа, увлекательные игры, выступление рязанских фольклорных коллективов, а на усадьбе Лидии Кашиной — поэтическая инсталляция.

Обращаем ваше внимание на то, что с 10.00 до 13.00 перекрыта основная трасса от г. Рыбное до с. Константиново в связи с «Есенинским пробегом». Предлагаем альтернативный маршрут до музея-заповедника через с. Срезнево.

Приезжайте наслаждаться стихами, музыкой и осенью в Константиново!