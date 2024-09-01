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Всероссийский день бега «Кросс Нации-2024»
21 сентября в 12:00
Спорт

Всероссийский день бега «Кросс Нации-2024»

Лесопарк

В субботу 21 сентября 2024 года по всей России пройдут уже традиционные забеги Кросс нации. Мероприятия состоятся почти во всех регионах в сотнях городов и населенных пунктов страны. Принять участие в забегах может любой желающий, в том числе и дети.

Центральный старт в 12:00 в рязанском Лесопарке на дистанции 1 и 4 км.

Зарегистрироваться также можно на дистанции 6 (дев.) и 8 км в р.п. Александро-Невский и на дистанцию 12 км в Касимовском районе.

Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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