Всероссийский день бега «Кросс Нации-2024»

В субботу 21 сентября 2024 года по всей России пройдут уже традиционные забеги Кросс нации. Мероприятия состоятся почти во всех регионах в сотнях городов и населенных пунктов страны. Принять участие в забегах может любой желающий, в том числе и дети.

Центральный старт в 12:00 в рязанском Лесопарке на дистанции 1 и 4 км.

Зарегистрироваться также можно на дистанции 6 (дев.) и 8 км в р.п. Александро-Невский и на дистанцию 12 км в Касимовском районе.

Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».