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Всероссийская акция «Свеча памяти»
21 июня в 21:00
Праздники

Всероссийская акция «Свеча памяти»

МКЦ

И память крепче год от года: Рязань помнит!

21 июня, в 21:00, площадь перед МКЦ станет местом памяти и скорби. Приглашаем вас на масштабное мероприятие, посвященное Всероссийской акции «Свеча памяти». В этот день мы вместе почтим память героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Вас ждет вечер, наполненный музыкой и трогательными выступлениями. На сцену со спектаклем «Май. 43-55» выйдут артисты театра эстрады «Квартал-А», голоса академического женского хора «Лювена», мелодии духового оркестра МКЦ, а также выступление Любови Рощиной. Это мероприятие — дань уважения истории, возможность почтить память павших и передать эстафету памяти будущим поколениям.

Акция проходит при поддержке Агентства развития бизнеса, Патриотцентра Рязанской области и Центра волонтеров культуры города Рязани.

Возраст
16+