Все закончится

Четверо выпускников колледжа встречаются, чтобы напоследок вместе провести вечер. Свернув с трассы, они попадают на странную пустую дорогу без указателей, съездов и мобильной связи. Есть ли у этой дороги конец?
- Страна
- США
- Режиссёр
- Алекс Уллом
- Актёры
- Финеас Юн, Акира Джексон, Ноа Тот, Митчелл Коул, Джон Линстад, Дженни Дойл, Иэн Уир, Александер Уллом
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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8 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Научная фантастика, Фэнтези, Фильм ужасов, Драма