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Все слова любви
29 апреля в 19:00
Театр

Все слова любви

Рязанский областной музыкальный театр

Спектакль-концерт об отношениях мужчины и женщины, об их богатстве и многогранности. Программа состоит из вокальных номеров в исполнении Марины и Сергея Головкиных и отрывков из произведений Михаила Зощенко. Герои постановки проходят путь от намека на влюбленность, через самый ее пик, ссоры, споры, сомнения, охлаждение и трудности, и в финале приходят к осознанию ценности их любви и радости отношений.

Общая история начинается и заканчивается отрывками из рассказа «Аристократка», где особенно ярко и неоднократно проявлен основной конфликт. Люди, понравившись друг другу, начинают отношения и отправляются в театр. Каждый рассчитывает получить удовольствие от совместного времяпрепровождения и каждый испытывает стресс от того, что партнер ведет себя не так, как запланировано. В финале герои принимают друг друга такими, как они есть. В этом и заключается главная идея спектакля: любовь если и не меняет людей, то точно меняет их взгляды на действительность и делает их лучше.

«Все слова любви» — это спектакль-концерт для широкой аудитории. Кто-то с ностальгией вспомнит советскую эстраду и кинематограф. Кто-то откроет для себя уникальный музыкальный и литературный пласт. Безусловно одно — все зрители, помимо эстетического и музыкального удовольствия, получат бесценный театральный опыт.

Возраст
12+