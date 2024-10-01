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Все мы театралы!
8 ноября в 19:00
Театр

Все мы театралы!

Рязанский областной музыкальный театр

27 октября — День рождения Рязанского музыкального театра! Нам исполнилось 20 лет!

Поздравляем всех, кто является частью этого большого творческого сообщества — артистов, музыкантов, режиссеров, художников, работников цехов и всех тех, кто каждый день трудится ради искусства! Ваши талант и преданность делают наш театр тем местом, где оживают мечты.

Спасибо зрителям, которые не устают нас радовать и вдохновлять, дарить цветы и тепло своих сердец!

8 и 9 ноября приглашаем вас отметить наше 20-летие премьерой театрализованного концерта-ревю «Все мы театралы!», в котором будут представлены фрагменты лучших спектаклей, созданных в Рязанском музыкальном театре. Солисты, хор, балет и оркестр под управлением главного дирижёра театра Арифа Дадашева исполнят арии из мюзиклов М. Дунаевского «Три мушкетёра» и «Алые паруса», В. Баскина «Средство Макропулоса» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», опер П.И. Чайковского «Снегурочка» и Ж. Бизе «Кармен», оперетт И. Кальмана «Королева чардаша», П. Абрахама «Бал в «Savoy», И. Штрауса «Летучая мышь» и других.

Возраст
12+