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Все хиты за 25 лет!: Фактор-2
11 апреля в 19:00
Концерты

Все хиты за 25 лет!: Фактор-2

Deep

Легендарной группе «Фактор 2» исполняется 25 лет! 25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний — это вечер, который перенесет вас в золотое время молодости. Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят вживую треки, под которые вы гуляли до утра, влюблялись и пели хором: «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» — и многие другие. Приходите, пойте вместе с нами и становитесь частью настоящего праздника. «Фактор-2» — звезды на расстоянии вытянутой руки! Лучшие хиты, настоящий заряд эмоций и живой контакт с кумирами — такое нельзя пропустить. Приходи! Спой! Вернись в своё время!

Возраст
16+
Жанры
Поп