Все, что мы потеряли

После смерти родителей Лея перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя, становится Аксель — лучший друг её брата. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.
- Страна
- Испания
- Режиссёр
- Хорхе Алонсо
- Актёры
- Макси Иглесиас, Маргарида Корсейру, Себастьян Зурита, Хавьер Толоса, Наталия Родригес, Ричард Холмс, Адриана Ормигос, Марта Солас, Клариса Алвис, Армандо дель Рио, Усуэ Альварес, Алан Миранда
- Продолж.
- 117 мин.
- Премьера
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30 июля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама