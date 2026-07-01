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Все, что мы потеряли

После смерти родителей Лея перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя, становится Аксель — лучший друг её брата. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.

Страна
Испания
Режиссёр
Хорхе Алонсо
Актёры
Макси Иглесиас, Маргарида Корсейру, Себастьян Зурита, Хавьер Толоса, Наталия Родригес, Ричард Холмс, Адриана Ормигос, Марта Солас, Клариса Алвис, Армандо дель Рио, Усуэ Альварес, Алан Миранда
Продолж.
117 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

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