Все, что мы потеряли

После смерти родителей Лея перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни. Единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя, становится Аксель — лучший друг её брата. Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни раз и навсегда.